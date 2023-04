Pnrr: al via lavori per la nuova piazza Manno a Oristano

(ANSA) - ORISTANO, 14 APR - Parte il progetto di riqualificazione di piazza Manno a Oristano. Da martedì 18 aprile l'impresa Ghiaccio di Scano Montiferro, che si è aggiudicata l'appalto per 1,2 milioni di euro, inizierà le attività preliminari all'esecuzione degli interventi finanziati con fondi del Pnrr per la riqualificazione di una delle più importanti piazze della città che sarà completata in 240 giorni.

Verrà realizzata una nuova conformazione dell'area, valorizzando gli edifici pubblici e i resti archeologici delle mura medievali, Port'a Mari e la Torre San Filippo. Sarà utilizzato il granito bianco sardo per la superficie della piazza realizzata in lastre di basalto, con aiuole verdi che ospitano alberature e panchine semicircolari in legno. Il disegno complessivo punta a una completa futura pedonalizzazione con una carreggiata ad unico senso di marcia da via Cagliari verso via Vittorio Emanuele II. Dal punto di vista dei flussi e dei percorsi la regolamentazione delle aree di parcheggio permetterà di dare spazio alla mobilità "dolce" all'interno del perimetro e di controllare di conseguenza i percorsi e le aree carrabili al suo interno.

Il programma dei lavori è stato presentato in conferenza stampa dal sindaco Massimiliano Sanna: "Come amministrazione siamo orgogliosi di far partire questa opera che sarà fondamentale nel processo di valorizzazione del centro storico cittadino. Allo stesso tempo chiediamo ai cittadini e agli operatori economici di avere pazienza per i disagi conseguenti alla chiusura al traffico della piazza, conseguente alla realizzazione dei lavori".

"Oristano aspettava i lavori per la nuova piazza Manno da almeno un ventennio - aggiunge l'assessore dei Lavori pubblici Simone Prevete -. È importante rilevare che tutti i lavori si svolgeranno alla presenza di un archeologo che seguirà l'eventuale rinvenimento di testimonianza archeologiche.

Altrettanto importante è sottolineare che un'attenzione particolare sarà dedicata alle alberature che saranno tutelate".

(ANSA).