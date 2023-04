Domenica 16 al Parco di Monte Claro il "Lions day 2023"

Farsi conoscere, ma soprattutto far conoscere le iniziative, le attività e i progetti portati avanti sui territori. È l'obiettivo del Lions Day 2023 in programma domenica 16 aprile al Parco di Monte Claro (dalle 9 sino alle 18), a Cagliari.

L'evento è organizzato da tutti i Lions Club della Sardegna appartenenti al Distretto 108L (Lazio, Sardegna e Umbria).

"Domenica sarà una giornata importante", ha detto il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Una domenica che mette al centro dell'attenzione la valenza dell'attività di volontariato che l'Amministrazione comunale una volta di più sostiene concedendo il proprio patrocinio".

"I temi principali su cui sarà incentrata la manifestazione - ha spiegato Gabriele Asunis, responsabile "Lions Day 2023" - sono cinque e riguardano in particolar modo la prevenzione sanitaria, con screening medici riferiti alla vista (ambliopia pediatrica e maculopatia), alla tiroide, alla prevenzione oncologica, alle visite senologiche, all'educazione all'igiene orale e allo studio dei problemi della nutrizione".

Riguardano poi l'ambiente (salvaguardia, prevenzione e recupero), la valorizzazione della cultura, la lotta alla povertà, il mondo dell'infanzia e dei giovani. In tutto ci saranno una trentina di gazebo. L'accesso a tutte le attività è libero. La prenotazione da effettuarsi direttamente in loco è utile soltanto per le attività a numero chiuso.