A Nuoro posta e pacchi in consegna con 24 nuovi mezzi green

Da qualche settimana a Nuoro la consegna della corrispondenza e dei pacchi di Poste italiane avviene con mezzi green: 24 nuovi mezzi elettrici sono in uso agli addetti al recapito in servizio al centro di Prato Sardo, che vanno a sommarsi agli altri 9 già in dotazione ai portalettere. Con questa nuova fornitura la flotta aziendale di Poste italiane in provincia raggiunge i 59 mezzi ecologici: 40 tra auto, furgoni e quadricicli completamente elettrici, 10 auto ibride e 9 tricicli a benzina basso emissivi.

Il rinnovo della flotta aziendale a Nuoro in un'ottica sostenibile è in pieno corso per cercare di raggiungere uno degli obiettivi del piano industriale '24 SI' dell'azienda guidata dall'amministratore delegato Matteo Del Fante, che proseguirà per tutto il 2023.

"Al momento sono 13 mila i veicoli green su tutto il territorio nazionale che Poste ha messo su strada, per arrivare nel 2024 ad un totale di 17.000 - spiega la direzione aziendale - I veicoli prima di entrare a far parte della flotta sono stati modificati e resi funzionali alle esigenze del servizio postale: in alcune macchine il sedile passeggero è dotato di un particolare allestimento per l'alloggiamento delle cassette o di scaffalature per il trasporto dei pacchi, altri hanno accessori ad hoc come il sistema Keyless Entry& Start per il riconoscimento a distanza del conducente. Grazie a questa tecnologia le portiere e il portellone si sbloccano automaticamente, facilitando il lavoro degli operatori".