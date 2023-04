A 10 studenti dell'Università di Cagliari il Premio Ichnusa

Dieci studenti dell'Università di Cagliari sono stati proclamati vincitori della 13/a edizione del Premio Ichnusa, l'iniziativa che appunto tredici anni fa prese vita nell'ambito del corso di Marketing nella Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, in collaborazione con il birrificio di Assemini.

A rendere questa manifestazione così attrattiva per i giovani sardi, oltre all'opportunità di lavorare su un progetto 'reale', è la possibilità aggiuntiva di poter essere selezionati per effettuare uno stage retribuito di sei mesi in Ichnusa, dando così un 'calcio d'inizio' di grande impatto alla propria carriera professionale.

Questi i vincitori dell'edizione 2023 del Premio Ichnusa: al primo posto si posizionano Marta Lilliu, Giulia Loddo, Chiara Cocco e Federica Sanfilippo, autori del progetto Ichnusa on the road, mentre sul secondo e terzo gradino del podio salgono rispettivamente i progetti Ichnos, sviluppato da Giuseppe Puggioni e Ilaria Becciu, e Sonos de Ichnusa, lavoro di Ilaria Murru, Alessia Porcu, Josè Giosuè Uda e Eleonora Zucca.

Data la grande qualità dei progetti presentati si è deciso di premiare i 10 studenti più meritevoli, tra i quali verrà selezionata la persona che effettuerà lo stage.

La manifestazione negli anni ha coinvolto oltre 700 studenti: un seminario di formazione e la presentazione di un progetto di studi concreto, da mettere in pratica nel territorio sardo. A marzo le studentesse e gli studenti di diversi corsi di laurea hanno avuto la possibilità di partecipare a due giornate di incontri formativi durante i quali hanno approfondito alcuni temi legati al marketing e alla comunicazione oltre a scoprire il mondo Ichnusa e il suo legame con il territorio, grazie alla partecipazione agli incontri di alcuni membri dello staff del birrificio.

"Siamo orgogliosi di aver avviato una partnership di lungo periodo con Ichnusa - dichiara il prof. Giuseppe Melis dell'Università di Cagliari - che ci permette di mostrare concretamente come quanto appreso tra i banchi dell'ateneo possa avere un riscontro concreto anche nel mondo del lavoro".

"Giunto ormai alla 13/a edizione, il Premio Ichnusa è per noi uno dei tanti progetti concreti che portiamo avanti sul territorio e che ci permettono di dire che Ichnusa rappresenta davvero l'orgoglio sardo. La collaborazione con l'Università di Cagliari - afferma Giulia Contu, brand manager di Ichnusa - ci dà la possibilità di affiancare a lezioni teoriche anche un approccio più concreto che possa premiare e riconoscere il valore delle nuove generazioni, oltre a permettere loro di affacciarsi al mondo del lavoro".