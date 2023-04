Trovato vivo uno dei due sub dispersi all'Asinara

Giovannino Pinna, uno dei due sub sassaresi dispersi da ieri sera nel mare del Golfo dell'Asinara, è stato ritrovato vivo sul litorale di Marritza, nella Marina di Sorso.

Il sub di 35 anni, secondo quanto riferiscono i carabinieri della Stazione di Sorso, accorsi sul posto, è in buone condizioni di salute nonostante le tante ore trascorse in acqua. Ai soccorritori ha detto di essere stato trascinato fin lì, a più di 10 chilometri dal punto in cui ieri sera, poco prima delle 19, era affondata la barca su cui si trovava insieme al cugino, Davide Calvia, 38 anni, ancora disperso. Le ricerche dei due sub erano state sospese questo pomeriggio alle 16 dalla Guardia Costiera perché sul nord ovest Sardegna c'è un allerta burrasca con venti forti e mare agitato.

I due sub erano usciti per pescare nel pomeriggio di ieri al largo di Stintino. Poco prima delle 19 avevano dato l'allarme con una telefonata alla Guardia costiera: la loro barca stava affondando e loro si sono gettati in acqua con le mute. Non avevano però specificato la posizione. I soccorsi si erano attivati immediatamente sia con le motovedette della Capitaneria di Porto Torres sia con un elicottero dei Vigili del fuoco decollato da Alghero, impegnate anche diverse squadre a terra.