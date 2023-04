Nas scoprono deposito alimenti sporco e irregolare a Cagliari

Aveva realizzato un deposito per alimenti legato alla sua paninoteca senza avere alcuna autorizzazione e quel magazzino non aveva i necessari requisiti igienico sanitari. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas effettuando un'ispezione all'interno di una paninoteca nel centro storico di Cagliari.

Al legale rappresentante dell'esercizio, un giovane di Assemini, sono state contestate le due violazioni ed è stata ordinata la chiusura del deposito, "sino a specifico provvedimento di revoca emesso da parte dell'autorità competente, in pratica senza un limite di tempo in attesa dell'autorizzazione", spiegano i carabinieri.

Il titolare è stato segnalato anche alle autorità sanitaria e amministrativa.