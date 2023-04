Mobilità sostenibile e traffico, Oristano disegna il futuro

A Oristano parte l'iter per la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile e del Piano del traffico. La giunta di Massimiliano Sanna ha programmato l'adozione dei due strumenti di pianificazione per affrontare le future sfide di miglioramento dell'ambiente e tutela della salute, ma anche per adeguarsi ai mutati scenari di riferimento delle normative europee, nazionali e regionali, in materia ambientale e nello specifico di Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. L'incarico è stato affidato dall'ingegner Giuseppe Pinna, dirigente del settore sviluppo del territorio, alla società Leganet.

I due nuovi piani partono dal Piano urbano della mobilità attualmente in vigore, approvato nel 2017 dal Consiglio comunale, ma che, a seguito della realizzazione e alla futura realizzazione di interventi pubblici quali il centro intermodale, la circonvallazione ovest, la soppressione dei passaggi a livello e la realizzazione di diverse rotatorie, risulta non più sufficiente all'assetto del territorio del Comune di Oristano.

Il Piano urbano del traffico (Put) che è di immediata realizzabilità (due anni) e ha l'obiettivo di analizzare le criticità della circolazione per rimuoverle o mitigarle attraverso adeguati interventi di potenziamento e di miglioramento della mobilità delle persone, dei mezzi pubblici e privati e della riorganizzazione funzionale della sosta delle autovetture (anche in ottica intermodale). Il Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) è uno strumento di pianificazione strategica di medio-lungo periodo (10 anni) finalizzato al miglioramento delle condizioni di circolazione e di sicurezza stradale, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico ed al risparmio energetico.

"Interveniamo sulla mobilità sostenibile di persone e merci per il ruolo centrale che questo tema occupa nel sistema sociale odierno - ha spiegato il sindaco Sanna - Vogliamo dare un'impronta moderna capace di coniugare le esigenze di tutti (residenti e attività commerciali) prevedendo tra le altre cose piste ciclabili e sicurezza per tutti i cittadini".

"Attraverso il piano urbano del traffico interverremo per definire l'insieme coordinato di azioni che nell'arco di due anni dovrebbero consentire il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana dei pedoni, dei mezzi pubblici e di quelli privati - sottolinea l'assessore alla viabilità, trasporti e parcheggi, Ivano Cuccu -. Puntiamo al miglioramento della qualità della vita, dell'ambiente e della salute, della mobilità e dell'accessibilità e all'immagine della città. Ma puntiamo anche a rivitalizzare il centro storico che deve essere incentivante per chi ci vuole vivere e per chi vuole investire con attività economiche".