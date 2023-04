Luna Rossa Prada Pirelli e Ogyre ripuliscono gli oceani

Nel mese di aprile prende il via un nuovo progetto congiunto tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ogyre, una piattaforma online per attivare il recupero di rifiuti dal mare da parte delle comunità di pescatori, che si impegnano a raccogliere insieme altre 10 tonnellate di rifiuti marini, in aggiunta alle 6 già annunciate nell'aprile 2022, per arrivare a un totale di 16 tonnellate entro la fine del 2024.

Nel mese di giugno, in vista della Giornata Mondiale degli Oceani, sarà realizzato un workshop creativo con un artista di fama internazionale con il duplice obiettivo di far toccare con mano il problema dei rifiuti marini e di incentivare lo sviluppo di una mentalità più aperta, raccontando visivamente le possibili soluzioni circolari e creative che si possono adottare per la salvaguardia dei mari. Entro la fine del 2023 invece è previsto l'avvio di una ricerca scientifica volta a condividere la conoscenza delle tematiche più significative legate all'inquinamento degli oceani e le sue ricadute sull'uomo e sulla natura.

"Il consolidamento della partnership con Ogyre è motivo di orgoglio per il team e un'ottima notizia per la salute del mare, che tutti abbiamo il dovere di difendere" commenta Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa Prada Pirelli. "Il nostro obiettivo comune è quello di fare in modo che le persone si prendano cura del nostro pianeta e degli oceani e per realizzarlo vogliamo assicurarci che le nostre community, già unite da un amore comune, possano non solo prendere coscienza del profondo legame tra uomo e mare, ma diventare agenti di cambiamento per garantirne la salvaguardia" spiegano Antonio Augeri e Andrea Faldella, fondatori di Ogyre.