Lo chef Gino D'Acampo, 'sogno un mio ristorante a Olbia'

Sessantacinque ristoranti sparsi in giro per il mondo, origini campane, una vita costruita nel Regno Unito e una grande passione per la Sardegna dove passa sei mesi all'anno e in cui vorrebbe aprire un nuovo ristorante nella città di Olbia. Gino D'Acampo, all'anagrafe Gennaro D'Acampo, chef e noto personaggio televisivo conosciuto per i suoi programmi e i libri che parlano di cibo e cucina, è stato l'ospite principale del Talent Day Nord Sardegna organizzato dalla Fibe Confcommercio a Olbia.

"Sono almeno quattro o cinque anni che ho intenzione di aprire un ristorante in Sardegna - conferma D'Acampo all'ANSA - però sto cercando una struttura grande, centrale vicina al comune di Olbia, nella strada principale che è per me un posto fantastico". Entusiasmo, passione per il proprio lavoro e sacrificio, sono questi i concetti che lo chef ha voluto trasmettere ai giovani presenti nella sala conferenze del Museo Archeologico e che si apprestavano a svolgere una serie di colloqui di lavoro con aziende del territorio operanti nel settore ricettivo.

"Il consiglio che mi sento di dare ai ragazzi che vogliono lavorare nella ristorazione è quello di avere disciplina, quella che parecchi non hanno o non hanno capito - chiarisce lo chef - Nella ristorazione funziona tutto con la disciplina che va dalla pulizia, a come si cucina e ci si veste o si parla con il cliente. Se si ha una buona disciplina è difficile andare male con il ristorante. Ma i giovani d'oggi - precisa - pensano che fare il cameriere non sia un lavoro serio, pensano di farlo per un paio d'anni e poi fare altro, ma devono iniziare a capire che il mestiere della ristorazione è un lavoro serio che può dare tante soddisfazioni nonostante i sacrifici".