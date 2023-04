Da Magritte a Sironi, mostra ad Arzachena sino a luglio

Una selezione di quattro dipinti di Renè Magritte, Giorgio De Chirico, Mario Sironi e Gino Severini in mostra fino al 23 luglio al Museo civico "Michele Ruzzittu" di Arzachena. Quattro opere di altrettanti maestri della storia dell'arte. Il Comune di Arzachena, in collaborazione con il Magmma Museum di Villacidro e il museo Ca' La Ghironda di Zola Predosa (Città Metropolitana di Bologna), ha deciso di ospitare la mostra "Piacere, non sono io! Quattro capolavori in cerca di identità".

Il progetto, promosso dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino, coinvolge anche artisti contemporanei: Salvatore Alessi, Francesco, Altomare, Tonino Mattu, Juan Eugenio Ochoa, Nara Tomassini, Laura Muolo, Francesco Zefferino, Sinisha Kashawelski, Marco Corridoni e Marco Mattei che, con la loro capacità stilistica ed interpretativa regaleranno al pubblico un insieme di sensazioni e richiami frutto di singolari percorsi e contaminazioni tra i diversi linguaggi dell'arte.

La mostra è inedita e tra i quattro capolavori esposti quello di Magritte emerge per importanza in quanto opera del maestro belga con un valore stimato mai arrivata in Sardegna. "Il titolo Piacere non sono io è nato dopo aver individuato i quattro capolavori tra le decine dalla collezione del Museo Cà la Ghironda - ha spiegato Walter Marchionni, direttore artistico della mostra -. La scelta per il tema rappresentato e trattato accomuna Magritte, De Chirico, Sironi e Severini nel loro percorso.

L'illusione, la fragilità della sfera umana, il suo apparire diversamente in varie circostanze, sono stati gli spunti che abbiamo voluto innescare negli artisti contemporanei che completano la mostra, pensando che, proprio l'artista in quanto tale, incarni pienamente questo aspetto dell'esistenza umana". La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.