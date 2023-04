Vendevano alcolici a un 14enne, due denunce a Sassari

I gestori di un negozio al centro di Sassari sono stati denunciati dalla Polizia locale per avere venduto alcolici a un ragazzino di 14 anni.

Il loro locale era sotto osservazione della polizia da qualche giorno, dopo che il Comando di via Carlo Felice aveva raccolto diverse segnalazioni dei residenti sul fatto che in quel negozio si vendessero alcolici ai minorenni, Gli agenti in borghese hanno colto in flagranza il commesso della rivendita mentre vendeva le bibite alcoliche a un 14enne.

L'uomo ha dichiarato di essere un parente del gestore, ma da un controllo compiuto dagli agenti è emerso che non aveva i requisiti previsti dalla normativa regionale per poter lavorare in una attività simile.

Per lui e per il titolare del negozio è scattata la denuncia penale prevista per la vendita di alcolici ai minori di 16 anni, mentre per la violazione della norma regionale sui requisiti richiesti per lavorare in un esercizio di vicinato, è stata comminata la sanzione di 5mila euro.

I genitori del 14enne sono stati immediatamente avvertiti e, una volta arrivati al Comando dove era stato portato il ragazzo, hanno ringraziato gli agenti.