Una corriera ecologica sostituirà i bidoni in centro a Cagliari

Dalla prossima settimana il servizio di corriera ecologica si allarga ai quartieri della "movida": tra Marina, Stampace e Villanova sará sostituito l'attuale sistema di conferimento e raccolta di tutte le tipologie di rifiuti prodotte da bar, locali e ristoranti che vengono attualmente esposte nei bidoni dei rifiuti lungo le strade. "Una novità - ha detto il sindaco Paolo Truzzu - per migliorare una delle criticità, segnalate anche dai turisti, presenti in queste zone eliminando la presenza dei mastelli fuori dalle attività".

L'assessore all'ambiente Alessandro Guarracino si è soffermato sui dettagli spiegando che la corriera ecologica percorrerà un tragitto con 21 fermate dislocate nel centro storico. Ci sarà un periodo di transizione di un mese. Il servizio era già attivo da due anni per una parte delle attività commerciali che somministrano alimenti e bevande. Secondo il Comune ha dato risultati positivi ed è stato favorevolmente condiviso con le organizzazioni datoriali di settore. Per questo ora è arrivata la scelta di estendere il servizio a un'area più vasta del centro di Cagliari e a tutte le cinque frazioni di rifiuto, sostituendo totalmente il servizio porta a porta.

È il sistema scelto per risolvere il problema della lunga permanenza dei contenitori sui marciapiedi e sulle strade, garantendo una maggiore pulizia e un maggior decoro. La corriera ecologia diventa a questo punto l'unico servizio dedicato alle attività commerciali che somministrano alimenti e bevande per il conferimento di tutte le frazioni di rifiuto nell'area del centro storico. Per ciascuna zona è stato individuato un luogo preciso destinato alla fermata della corriera ecologica. Per evitare concentrazioni eccessive di conferimenti, ogni attività commerciale ha la sua fermata specifica dove poter conferire i rifiuti in determinate fasce orarie.