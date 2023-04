Tennis: Musetti e Coric tra i protagonisti del Sardegna Open

Anche Lorenzo Musetti e Borna Coric, numeri 21 e 20 del ranking Atp, tra le stelle che scenderanno in campo dall'1 al 7 maggio al "Sardegna Open", uno dei primi eventi della neonata categoria Challenger 175 che andrà in scena sui campi in terra battuta del TC Cagliari di Monte Urpinu.

Il giovane azzurro e il tennista croato guidano un parterre di giocatori tra i primi 100 del mondo, tra cui Lorenzo Sonego (vincitore dell'ultimo Atp 250 di Cagliari), Marco Cecchinato, Diego Schwartzman, Ben Shelton e Maxime Cressy (sconfitto a Montecarlo da Berrettini).

Ci sono anche Bernabe Zapata Miralles, Mackenzie McDonald, Laslo Djere (già visto a Cagliari nell'Atp 250). E poi Dusan Lajovic, Marton Fucsovics, Federico Coria, Soonwoo Kwon, Ugo Humbert (battuto da Sonego a Montecarlo), Thiago Monteiro, Christopher O'Connell, Jaume Munar, Daniel Galan.

Potrebbe rientrare in gioco anche Fabio Fognini, ammirato a Cagliari in Coppa Davis.