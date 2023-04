Portovesme, nasce gruppo lavoro per progetto riconversione

Entro fine aprile dovrebbe tenersi un nuovo incontro sulla vertenza Portovesme srl ma da subito verrà istituito un gruppo di lavoro, così come richiesto anche dalla Glencore, per esaminare la possibilità di una soluzione sostenibile e il progetto di riconversione industriale. Un gruppo composto da 12 rappresentanti delle istituzioni locali, della Glencore e delle organizzazioni sindacali e che opererà fino al 30 giugno.

Oggi la sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto ha coordinato l'incontro in videoconferenza con le organizzazioni sociali, la Regione Sardegna e i sindaci dei comuni coinvolti, illustrando l'esito della bilaterale avuta il 3 aprile scorso con i vertici della Glencore. "Sono mesi che ci occupiamo della vicenda di Portovesme. Non abbiamo mai abbassato il livello di attenzione su questo caso e siamo determinati a percorrere tutte le strade possibili", osserva l'esponente del governo.

"Glencore Spa deve riavviare gli impianti dei siti delle aziende controllate che producono materie prime come piombo e zinco presso il distretto industriale del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, in Sardegna, salvaguardando livelli produttivi ed occupazionali. L'ipotesi di riconversione industriale presentata da Glencore è allo stato di progetto di 'fattibilità', insufficiente a tutelare produzioni e posti di lavoro", incalzano le segreterie nazionali, regionali e le rappresentanze dei lavoratori di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto la tutela dei circa 1.450 lavoratori interni ed esterni dei siti produttivi di Portovesme e di San Gavino, sollecitando la Glencore a "impegni precisi. Riteniamo che la produzione delle materie prime succitate sia strategica per l'economia nazionale e per questo vada tutelata nel migliore dei modi possibili".

Nel frattempo i sindacati dei chimici firmano oggi la cassa integrazione a zero ore per i 53 lavoratori della fonderia di San Gavino Monreale, uno dei due siti produttivi dell'azienda con sede a Portovesme, nel Sulcis.