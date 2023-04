Motovedetta della Guardia Costiera di La Maddalena a Lampedusa

(ANSA) - LA MADDALENA, 12 APR - Ha lasciato il porto di La Maddalena questa mattina all'alba la motovedetta Search and Rescue CP 306 della Capitaneria di Porto maddalenina per essere riposizionata a Lampedusa. Il suo equipaggio composto da cinque uomini tutti di La Maddalena, con al comando il luogotenente Giuliano Fadda, resterà a lavoro nelle acque siciliane fino al 2 giugno, lavorando all'ambito dell'operazione internazionale di pattugliamento congiunto per la vigilanza sui flussi migratori e per la sorveglianza della sicurezza marittima, a tutela della vita umana in mare.

Il comandante del porto di La Maddalena, Renato Signorini, ha espresso i migliori auspici ai suoi uomini in vista del "delicato impegno operativo", invitandoli ad intraprendere la missione con la piena consapevolezza dell'importanza del lavoro svolto dal Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera nel bacino del Mar Mediterraneo a tutela della vita umana in mare.

Da oggi il mezzo sardo andrà ad incrementare i mezzi navali e gli equipaggi della Guardia Costiera impegnati quotidianamente nel pattugliare le frontiere europee per compiere il servizio di sorveglianza marittima e prestare assistenza e soccorso alle imbarcazioni in difficoltà. (ANSA).