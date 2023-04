Minaccia i genitori e danneggia la casa, 33enne arrestato

In preda ai fumi dell'alcol si è schiantato con l'auto contro il muretto del giardino di casa, poi una volta nell'abitazione ha danneggiato mobili e oggetti e minacciato i genitori. È accaduto a Carloforte: i carabinieri hanno arrestato un 33enne per maltrattamenti in famiglia.

La richiesta di aiuto al 112 è arrivata dagli stessi familiari del 33enne, terrorizzati da quanto stava accadendo in casa. Arrivati sul posto i militari dell'Arma hanno accertato che poco prima il giovane aveva avuto l'incidente e rientrato in casa aveva iniziato a distruggere i mobili e minacciare i genitori.

Dagli accertamenti è anche emerso che il 33enne già in passato si era reso protagonista di episodi analoghi e per questa ragione è stato arrestato.