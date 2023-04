Foraggio su furgone prende fuoco in galleria sull'Orientale

(ANSA) - NUORO, 12 APR - Momenti di paura nel primo pomeriggio nella galleria "Jenna Ortiga" sulla nuova statale 125 "Orientale Sarda" tra Cardedu e Bari Sardo, dove per cause ancora da accertare è andato fuoco carico di foraggio trasportato sul pianale di un furgone Iveco Daily. Il conducente, un 44enne, ha arrestato il mezzo nella piazzola di sosta provvedendo a dare l'allarme e adoperandosi nelle prime operazioni di spegnimento grazie agli estintori e agli idranti presenti in galleria.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Lanusei e Tortolì, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la galleria, rimasta chiusa al traffico per qualche ora.

I Carabinieri e la Polizia di Stato hanno gestito la viabilità e successivamente il personale dell'Anas ha riaperto la galleria. (ANSA).