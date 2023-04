Cagliari tra 10 città in corsa per Euro32, Truzzu 'progetto serio'

Cagliari spera negli Europei 2032 come altre città italiane: tra gli stadi, se la manifestazione dovesse essere assegnata all'Italia, c'è infatti anche quello che sarà il nuovo 'Gigi Riva'. Soddisfazione da parte del Comune. "Il nostro progetto - spiega sui social il sindaco Paolo Truzzu - è giudicato credibile e serio. Abbiamo lavorato con pazienza e lungimiranza: oggi ci sono tutte le condizioni per costruire lo stadio 'Gigi Riva' a Sant'Elia e per iniziare la rigenerazione del quartiere. Gli Europei nell'Isola sono una grande opportunità sportiva, sociale ed economica. Non appena la Regione ci trasferirà le risorse, siamo pronti a partire".

DIECI CITTA' IN CORSA - Dieci città, dieci stadi, e l'Italia si mette in corsa per l'Europeo 2032: e tra questi c'è anche Cagliari. La rivale è la Turchia, l'eventuale assegnazione sarebbe punto di svolta per la ristrutturazione e la modernizzazione degli impianti, per tutti il vero nodo gordiano del calcio italiano. Dopo un lavoro durato mesi e che ha visto in campo accanto alla Federazione il governo, il Parlamento, i Comuni e tutti gli altri enti, la Figc ha consegnato alla Uefa il "Final Bid Dossier": la documentazione di valutazione della candidatura italiana all'edizione dell'Europeo in programma tra nove anni. Nei prossimi mesi la Uefa esaminerà il dossier e, durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, ufficializzerà la sede degli Europei del 2028 e del 2032.

Incrociano le dita anche le città designate per l'Italia: Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Genova, Verona, Bologna, Firenze e Cagliari, con lo stadio intitolato a Gigi Riva e ancora da costruire. Discorso a parte per Palermo che sarà coinvolta nell'iter a supporto della candidatura. Nei giorni scorsi, la Figc aveva incassato il Dpcm del Governo, firmato dal sottosegretario delegato Mantovano, a supporto della candidatura. E il ministro dello sport, Andrea Abodi, aveva annunciato "un comitato interistituzionale" a sostegno della candidatura; in sostanza una cabina di regia allargata che delineerà forme e modalità per sostenere la candidatura e attuare un piano sull'ammodernamento e la riqualificazione di impianti sportivi e aree urbane al fine di lasciare una legacy sul territorio.