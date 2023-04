Cagliari capitale della buona pedagogia con "ProssimaMente"

(ANSA) - CAGLIARI, 12 APR - Ritorna a Cagliari venerdì 12 e sabato 13 maggio "ProssimaMente", una due giorni di conoscenza e confronto di esperienze di innovazione maturate in Sardegna e nel territorio nazionale in pedagogia.

Sono in programma oltre 60 attività: una quarantina tra laboratori e pratiche di comunità, dieci seminari, e dieci tra mostre e spettacoli tra l'ex Vetreria di Pirri, Casa Saddi, Galleria d'arte comunale d'arte di Cagliari e campus di Tiscali Italia.

Particolare rilievo avrà, in questa seconda edizione, una riflessione sulle buone pratiche legate all'innovazione degli ambienti dell'apprendimento, per i quali il ministero dell'Istruzione ha previsto di destinare una parte consistente dei fondi del Pnrr.

Verranno esplorate le potenzialità di strumenti e arredi digitali, e lo sviluppo di ambienti relazionali all'interno della scuola. Tra gli eventi in programma anche un prezioso contributo a cura dell'Università di Miami, leader mondiale nella ricerca sui disturbi dello spettro autistico che terrà un seminario sulle pratiche da attivare in classe in presenza di studenti o studentesse portatori di autismo.

Le attività e le iniziative sono organizzate dall'Istituto Comprensivo di Pirri 1 e 2, capofila di un progetto realizzato in collaborazione con quello di via Stoccolma, gli istituti di istruzione superiore "Giua", "Buccari-Marconi", "Duca degli Abruzzi" di Elmas, "G. Dessì" di Villaputzu, gli istituti comprensivi di Mogoro, Simaxis-Villaurbana, il CPIA 1 di Cagliari e la rete regionale delle scuole Senza Zaino.

Partecipano anche delegazioni di istituti scolastici da altre regioni. A sostenere ProssimaMente anche l'Ufficio scolastico regionale della Sardegna, che estenderà l'invito a partecipare a tutte le scuole dell'isola. (ANSA).