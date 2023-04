Arzachena: da Regione 347mila euro per progetti nuove opere

Una piscina comunale nei pressi dello stadio Biagio Pirina, in zona Corracilvuna; due percorsi ciclopedonali di 17 chilometri e un nuovo centro sportivo polifunzionale con una doppia tribuna da 600 posti e impianti alimentati da energie rinnovabili: il Comune di Arzachena ha ricevuto un fondo di 347mila euro dalla Regione destinato alla progettazione di quattro grandi opere pubbliche.

"Abbiamo a disposizione nuove risorse per la progettazione preliminare di quelle opere strategiche che la comunità chiede da anni e che, finalmente, possiamo almeno iniziare a mettere su carta - spiega Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune -. Potranno diventare realtà solo passando per questa prima fase della progettazione, prerogativa unica per poter accedere in futuro a fondi ministeriali, da Pnrr o regionali con cui arrivare, un giorno, alla concreta realizzazione. Sono quattro opere ambiziose per cui stimiamo un costo di almeno 20 milioni di euro".

L'affidamento dell'incarico ai tecnici è già stato fatto.

"L'amministrazione comunale getta le basi per dare vita alla Cittadella dello sport nell'area attorno allo stadio Biagio Pirina, di cui si discute da anni. Ma vogliamo investire anche sulla mobilità e dare una svolta green al territorio con l'incremento di piste ciclabili - afferma il sindaco Roberto Ragnedda -. Per proseguire nell'idea di creare una maggiore connessione tra i borghi, daremo incarico ai tecnici di studiare soluzioni innovative per una nuova pista ciclopedonale parallela alle strade provinciali. Partirà dai borghi di Santa Teresina e Monticanaglia per raggiungere Abbiadori, Liscia di Vacca e Baja Sardinia, passando per Porto Cervo e altri punti panoramici e di pregio del territorio".