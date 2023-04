Affonda barca nel nord Sardegna, due sub dispersi

Due pescatori subacquei sono dispersi al largo di Stintino, nel nord Sardegna. I due sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio e intorno alle 19 hanno chiamato la Capitaneria di porto di Porto Torres per chiedere aiuto, la loro imbarcazione stava andando a fondo. Non hanno saputo dare però una posizione precisa, indicando sommariamente la zona di Stintino. Immediatamente sono partite le ricerche per mare, con le motovedette della Guardia costiera e un elicottero dei Vigili del fuoco decollato da Alghero. Le ricerche si stanno concentrando nel Golfo dell'Asinara, nel tratto compreso tra Stintino e la spiaggia Ezzi Mannu.