Turismo: Irap sospesa in Sardegna, la classifica aliquote

Irap sospesa per le imprese turistico-ricettive con sede operativa e domicilio fiscale in Sardegna dal 2014, ma solo fino al 2023. La decisione della Regione, unica in Italia su questo fronte, risale al novembre 2021, con la legge cosiddetta Omnibus, che prevedeva l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive fino al 2025. Ora la sospensione è confermata sino al 2023, mentre nell'anno fiscale 2024 le imprese dovranno ricominciare a versarla, con un'aliquota che comunque scende al 2,93%, la seconda più bassa in Italia.

I dati sono quelli inseriti nel Portale del federalismo fiscale dalle stesse regioni e province autonome entro il 31 marzo e affidano il primato della minore aliquota (2,68%) alla provincia autonoma di Trento seguita, appunto, dalla Sardegna. Sul podio di quella più elevata, ci sono, invece, Campania (4,97%), Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise e Puglia (4,82%) e le Marche con il 4,73 per cento.

Le altre 11 regioni si sono assestate sull'aliquota ordinaria del 3,90%, fissata dalla legge statale. Dieci aliquote agevolate (al 3,90%) in meno nel Lazio, che mantiene così sono le 5 aliquote Irap previste dalla legge statale. Anche la Lombardia riduce da 19 a 15 le sue aliquote, nel Veneto compaiono 3 nuove aliquote. Secondo il report territoriale, nel conteggio delle esenzioni la Sardegna su 9 diverse fattispecie prevede 3 esenzioni e una sospensione di pagamento del tributo (l'Irap). Il primato delle esenzioni è del Friuli Venezia Giulia con 10 fattispecie; viene poi la Valle d'Aosta con 8 esenzioni su 17 aliquote. Anche la regione Puglia e la Provincia di Bolzano hanno disposto ben 3 esenzioni su 8 aliquote.