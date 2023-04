Tre comuni contro parco eolico tra Mandas e Selegas

Tre comuni contro la realizzazione di due parchi eolici a ridosso dei alcune aeree archeologiche. Questa mattina i consigli comunali di Gesico, Mandas e Selegas si sono autoconvocati insieme nell'area archeologica di Su Angiu, in territorio di Mandas, per dire un no unanime "a tutela del territorio, dei comparti agropastorali, del paesaggio, del patrimonio archeologico".

I progetti preliminari sono due: 9 aerogeneratori da 6,6 MW l'uno per complessivi 59,4MW proposto da Grv Wind, più altri 9 da complessivi 72 MW proposti dalla società giudecca. "Non solo non siamo stati minimamente coinvolti - spiega il sindaco di Mandas Umberto Oppus, nel complesso nuragico Su Angiu insieme coi colleghi primi cittadini, Terenzio Schirru di Gesico e Alessio Piras di Selegas - ma i progetti insistono su scavi archeologici, nuraghi, un villaggio romano e un chiesa medioevale. Il governo e la Regione devono bloccare questi progetti".