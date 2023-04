Ritorna al Teatro Lirico di Cagliari dopo 15 anni Andrea Chénier

Il musicologo Vincenzo Borghetti presenta Andrea Chénier di Umberto Giordano, al Teatro Lirico di Cagliari. L'incontro con il pubblico è in programma venerdì 14 aprile, alle 17, nel foyer di platea. L' opera, affresco d' ambiente storico, sullo sfondo della rivoluzione francese, va in scena, invece, dal 21 al 30 aprile, terzo titolo del cartellone della stagione lirica e di balletto. L'ultima edizione nel capoluogo sardo risale al 2008.

L'ingresso alla presentazione è libero. Vincenzo Borghetti si è addottorato all'Università di Pavia-Cremona, con una dissertazione sulle rielaborazioni della chanson ìFors seulementì di Johannes Ockeghem. Ha pubblicato studi sulla musica rinascimentale e sull'opera del primo Novecento; sta curando l'edizione critica di Elisabetta regina d'Inghilterra di Gioachino Rossini. Nel 2007-2008 è stato borsista del The Harvard University Center for Renaissance Italian Studies - Villa I Tatti. Dal 2008 è ricercatore all'Università degli Studi di Verona.

Andrea Chénier viene replicata: sabato 22 aprile alle 19, domenica 23 alle 17, mercoledì 26 alle 20.30, giovedì 27 alle 19, venerdì 28 alle 20.30, sabato 29 alle 17,domenica 30 alle 17.