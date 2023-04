Pasquetta sicura, controllate 800 persone nel Cagliaritano

Oltre 800 persone identificate, controllate 306 auto e moto, 35 esercizi pubblici, 36 persone agli arresti domiciliari. Sono solo alcuni dei numeri dell'operazione condotta dai carabinieri durante il lunedì di Pasqua.

In azione 115 militari, 53 automezzi e i reparti speciali quali unità cinofile addestrate alla ricerca di droga ed esplosivo. Le pattuglie hanno operato nell'area metropolitana e nell'hinterland.

"Potenziati i controlli nelle zone di abitazioni e stabili incustoditi per prevenire i furti - spiegano i carabinieri - l'attenzione delle pattuglie si è inoltre rivolta all'accertamento dello stato di ebbrezza dei conducenti degli autoveicoli".

Per quanto riguarda la sicurezza stradale sono state elevate diverse contravvenzioni al codice della strada per un importo totale di 3.150 euro, ritirate 2 patenti di guida.