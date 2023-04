Pasqua sicura in Gallura, quattro patenti ritirate

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 11 APR - Quattro patenti ritirate, tre per guida in stato d'ebrezza e una per aver trovato il conducente in possesso di 20 grammi di cocaina: è questo il resoconto dell'attività "Pasqua Sicura", portata avanti dai Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania nel weekend di festa ed in particolare nella giornata di pasquetta.

Gli uomini dell'Arma hanno realizzato decine di controlli ed identificazioni di persone; in particolare si sono concentrati sul controllo della sicurezza stradale attraverso il dispiegamento di pattuglie sia nei centri dell'Alta Gallura che in quelli costieri dove l'afflusso di persone è stato notevole.

I controlli proseguiranno anche in previsione dell'inizio della stagione turistica. (ANSA).