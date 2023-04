Ospedale Lanusei senza medici, chiude Ostetricia e Ginecologia

A causa della grave carenza di medici, da domani il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Lanusei sarà chiuso temporaneamente ai ricoveri ospedalieri e non potrà garantire l'emergenza-urgenza. Resterà aperto, invece, per le attività ambulatoriali, di consulenza e prevenzione tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 20. Ne dà notizia la direzione aziendale della Asl ogliastrina che annuncia la ricerca di 4 ginecologi per incarichi di collaborazione esterna in regime libero-professionale sino al 31 dicembre 2023. L'avviso, che scadrà il 21 aprile, arriva subito dopo la pubblicazione di una manifestazione di interesse per trovare 5 pediatri.

La chiusura ai ricoveri del reparto di Ostetricia e Ginecologia indebolisce ulteriormente l'ospedale Santa Maria della Mercede, dove sono tanti i reparti in affanno a causa della grave carenza di personale. "Non che non lo sapessimo, tutt'altro, lo sapevamo già che qua non si può più nascere - attacca Salvatore Corrias consigliere regionale del Pd - Si è perso tempo a scaricare i barili a destra e a manca, eppure noi all'assessore Doria avevamo già manifestato tutte le nostre perplessità sulle sue dichiarazioni, secondo le quali il reparto sarebbe stato affrancato dal rischio chiusura, perplessità che trovano conferma oggi nella triste realtà. Cosa dite agli operatori sanitari e ai cittadini ogliastriani declassati sotto il minimo costituzionale caro assessore Doria e presidente Solinas? Credo che non abbiate più nulla da dire ma il nostro silenzio non sarà il nostro canto del cigno, e la nostra voce sarà più forte di tutto. Ogliastrini, mobilitiamoci", conclude l'esponente del Pd.