Nelle strade della Nurra installati cartelli salva ciclisti

Sulle strade della Nurra sono comparsi nelle ultime settimane i cartelli "Attenzione strada frequentata da ciclisti". È l'iniziativa della Provincia di Sassari per cercare di rendere più sicure le strade del nord ovest Sardegna più frequentate dai ciclisti, sensibilizzando gli automobilisti a una maggiore prudenza e chiedendo il rispetto della distanza laterale di almeno 1,5 metri.

"Non esiste una cartellonistica legiferata dal codice della strada in tema di mobilità ciclabile, ma è necessario promuovere la cultura della sicurezza e del rispetto per chi viaggia a prescindere dal mezzo che usa", spiega una nota dell'amministrazione provinciale. I cartelli sono stati installati nell'algherese, nella provinciale per Capo Caccia, nella strada per l'Argentiera e Baratz, sino a Stintino.

"È importante segnalare con questi interventi, che la prudenza non è mai troppa nelle strade ad alta vocazione turistica. Ancora non esiste un sistema di piste ciclabili per la mobilità lenta ed è importante che si rispettino non solo i limiti di velocità indicati sulla strada di percorrenza per chi viaggia in auto, ma che si faccia attenzione ai ciclisti che prudentemente devono percorrere la carreggiata sul lato esterno", precisa il dirigente provinciale alla Viabilità, Gianni Milia.

"Crediamo che qualsiasi azione possa essere utile ai fini di garantire la sicurezza stradale debba essere percorsa. Abbiamo purtroppo infrastrutture e collegamenti insufficienti a garantire una viabilità agevole e sicura, proprio per questo è doveroso ricordare massima attenzione e prudenza soprattutto nei periodi di massima affluenza come quello che stiamo attraversando", rimarca l'amministratore straordinario della Provincia, Pietro Fois.