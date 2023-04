I libri della Guardia costiera nella biblioteca di P. Torres

Da oggi nella biblioteca comunale di Porto Torres è attiva una sezione dedicata alla Guardia costiera. Il nuovo settore è stato inaugurato stamattina alla presenza del comandante della Capitaneria di porto, capitano di Fregata Gabriele Peschiulli, e in occasione della Giornata nazionale del Mare.

Sono stati messi a disposizione del pubblico testi editi dall'Ufficio comunicazione del comando generale delle Capitanerie e altri sulla cultura marinara. Il fondo sarà progressivamente implementato e troverà spazio nella sezione della biblioteca destinata all'Agenda 2030, alle tematiche ambientali e allo sviluppo sostenibile.

L'apertura di questa nuova sezione è stata anche l'occasione per la sottoscrizione del "Patto per la lettura", siglato da Comune, Capitaneria di porto e Associazione nazionale marinai d'Italia. "Il mare è parte fondamentale della nostra identità e crediamo che questo contributo della Capitaneria consenta soprattutto ai più giovani di approfondire una parte essenziale della nostra cultura", ha detto il sindaco, Massimo Mulas, ringraziando per la donazione.