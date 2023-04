Camper distrutto dal fuoco a Tempio, non si esclude il dolo

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 11 APR - Nessuno è rimasto ferito ma il camper che si trovava parcheggiato in uno spazzo a Tempio Pausania è andato completamente distrutto dalla fiamme. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento ma non si esclude che possa essersi trattato di un gesto doloso.

L'allarme è scattato attorno alle 13.40: i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tempio sono stati allertati dalla centrale operativa per un incendio divampato nella zona industriale della cittadina e che ha coinvolto un camper. Giunta sul posto la squadra ha provveduto allo spegnimento delle fiamme con l'ausilio della schiuma per oltre due ore ma non è stato possibile salvare il mezzo di trasporto., che è andato completamente distrutto. (ANSA).