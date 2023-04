Calcio: Cagliari, 6/o posto e 6 partite difficili per i playoff

Sesto posto insieme al Parma. E quattro punti di distanza dal Palermo, nono, che ieri notte non è andato oltre il pari in casa con il Cosenza. Il Cagliari non vola ma è ben aggrappato ai playoff. Unica incognita un calendario che propone due scontri diretti proprio con Parma (in trasferta) e Palermo (in casa). Non è facile nemmeno il ritorno alla Domus. Sabato arriva il Frosinone. È la capolista, ma la squadra di Grosso potrebbe non è essere così affamata visto che le mancano tre vittorie (su sei partite da giocare) per la serie A. Il problema è che ormai va da sola: ha un impianto di gioco collaudato ed efficace, si muove con il pilota automatico.

L'unica partita sulla carta più facile è quella in casa con la Ternana del 30 aprile.

Mentre, a complicare la vita alla squadra di Ranieri ci sono anche i playout: Perugia e Cosenza (terzultima e ultima giornata) sono lì che lottano per scappare dagli spareggi retrocessione. Cammino rossoblù non facile. Ma il Cagliari ha dimostrato anche ieri di poter vincere con tutte e dappertutto.

Vero, ha rischiato anche di perdere a trenta secondi dalla fine.

Per quanto riguarda controllo della gara e occasioni è stato superiore sia al Pisa sia al Sudtirol. Proprio la squadra di Bisoli sembra il nuovo punto di riferimento per saltare un turno dei playoff: è l'unica a cui ieri il Cagliari ha rosicchiato qualcosa. Ora Nandez e compagni sono a meno cinque. Che cosa manca al Cagliari per lo sprint finale? Un gol in più: quello che avrebbe potuto chiudere la partita con il Sudtirol. E quello che avrebbe potuto decidere la sfida di Pisa.

Un nome? Manca Pavoletti. Questa potrebbe essere la sua settimana: non sente più dolore e dovrebbe subito aggregarsi al gruppo. Forse sará a disposizione già sabato con il Frosinone per provare a riassaggiare il campo in caso di bisogno. Per poi poter dare qualcosa in più nella trasferta di Parma. Ranieri conta di avere l'attaccante in buone condizioni per le ultime tre-quattro gare di campionato. E quindi anche per i playoff. "Stiamo bene, in crescita - ha detto Ranieri a fine gara - ci sono ancora alcuni ragazzi da recuperare al meglio e mi auguro di farlo nelle prossime settimane per essere pronti ai playoff, che intanto sono da conquistare perché la concorrenza è molto agguerrita. Quando sono arrivato parlai di quota 68-69 per il secondo posto e la Serie A diretta, credo che quota 60 sarà quella per entrare nei playoff con certezza". Il calendario? "Abbiamo l'elmetto e continuiamo a lottare su ogni pallone".