Calcio: pasquetta da playoff per i rossoblù di Ranieri

All'inseguimento di chi sta davanti. Ma anche attenzione a chi è dietro. Pisa-Cagliari, la gara di pasquetta all'Arena Garibaldi, è un altro spareggio playoff. Trentatré anni fa Ranieri conquistò su quel campo la sua prima scalata al massimo campionato con un due a due firmato Valentini e Provitali. Ora la situazione è simile, ma diversa.

In palio, a sette giornate dalla fine, la corsa al miglior posto al sole in vista delle sfide di fine maggio, quelle che varranno la promozione in A.

"A questo punto della stagione - ha detto il mister del Cagliari Claudio Ranieri - la corsa è sempre più corta e non c'è che una sola cosa da fare, in casa e in trasferta: provare a vincerle tutte". Rossoblù e toscani vengono da una mezza e una totale delusione: il pari beffa con il Sudtirol per i sardi e la sconfitta con il Cosenza per il Pisa: "Abbiamo subito messo da parte l'amarezza - ha continuato Ranieri - e ci siamo allenati benissimo. A Pisa ci sarà il tutto esaurito, è una gara difficilissima. Affronteremo una squadra costruita, come la nostra, per salire".

Il tecnico non potrà schierare lo squalificato Zappa. Ed è un'assenza pesante perché potrebbe convincere Ranieri a cambiare assetto rispetto all'ultima gara: il sostituto naturale Di Pardo non gioca una partita intera da quattro mesi il mister forse non lo farà partire titolare. "Ci sono diverse soluzioni - ha spiegato senza dare il minimo indizio - ho due giorni per valutarle". Davanti si va verso la conferma di Prelec accanto al capocannoniere Lapadula con Mancosu a supporto.

Per Pavoletti bisogna aspettare ancora: "Ci manca - ha detto Ranieri - ma oggi per la prima volta non ha sentito dolore: spero che possa lavorare insieme a noi dalla prossima settimana". Rog sarà convocato, ma è difficile che possa essere schierato dal primo minuto: "Si è allenato con noi - ha aggiunto - è a disposizione ma è chiaro che non ha i novanta minuti sulle gambe".