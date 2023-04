Basket: Dinamo ritorna alla vittoria contro Treviso, 81-68

La Dinamo Banco di Sardegna torna alla vittoria superando Treviso al PalaSerradimigni con il punteggio di 81-68.

I sassaresi scendono in campo recuperando gli infortunati Kruslin e Jones ma privi di Raspino, fermato da un guaio muscolare. La gara dei biancoblu è praticamente perfetta per i primi tre quarti, con gli ospiti tramortiti dalla energia e dalla precisione della Dinamo, che già nel primo quarto hanno un vantaggio di 16 punti, 27-123 con il 70% dal campo (8/8 da due e 4/9 da tre).

Nel terzo quarto il divario si amplia e gli uomini di coach Bucchi toccano un vantaggio di 28 punti sul 72-44.

Nell'ultimo quarto i biancoblu di casa si spengono, segnano solo 2 punti in sei minuti e lasciano che Treviso recuperi pericolosamente fino al -10 (76-66 a 2 minuti dalla sirena).

Dowe, Kruslin e Diop scuotono la squadra e riescono a mettere al sicuro la vittoria conservando 13 punti di vantaggio. Il finale dice 81-68 per la Dinamo: Diop scatenato (17 punti), sugli scudi anche la coppia di play Robinson (12 punti e 8 assist) e Dowe (14 punti e 8 assist).

Prossimo impegno domenica 16 aprile nella difficile trasferta di Brindisi.