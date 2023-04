Auto vola 50 metri fuori strada in curva, ferita una donna

E' uscita di strada in una curva nella provinciale 23 direzione Abbasanta, facendo un volo di circa 50 metri e finendo la sua corsa all'interno di un campo.

Una donna è stata estratta viva dalle lamiere ed è finita al pronto soccorso del San Martino di Oristano.

L'allarme è scattato questa mattina, attorno alle 7, in territorio di Ghilarza. Sul posto è giunta una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta che ha messo in sicurezza l'area interessata dall'incidente e la vettura, recuperando la conducente per consegnarla al 118.

Le indagini per stabilire le cause sono affidate ai carabinieri della compagnia di Ghilarza.