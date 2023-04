Quasi 14 chili di droga in casa, due arresti a Lunamatrona

Due arresti, 11,2 kg di cocaina, 1,6 kg di marijuana e mezzo chilo di hascisc sequestrati. È il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Sanluri e dai colleghi della stazione di Lunamatrona. In manette sono finiti un 33enne e la compagna di 38 anni, entrambi incensurati: sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Sequestrato anche un fucile da caccia rubato. Ed è proprio per cercare l'arma, rubata insieme ad altre ad alcuni caricatori nei mesi scorsi, che i carabinieri questa mattina hanno perquisito l'abitazione in cui viveva la coppia. Dopo aver recuperato il fucile rubato, i militanti hanno trovato le confezioni di cocaina e il resto della droga. I carabinieri adesso stanno cercando di individuare la provenienza dello stupefacente. L'ipotesi che si sta facendo strada è quella che i due fossero solo dei custodi della droga visto che non erano noti alle forze dell'ordine.