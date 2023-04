Portovsme, stop presidio a San Gavino ma battaglia continua

(ANSA) - SAN GAVINO MONREALE, 07 APR - Dopo 14 "intensi e difficili" giorni, il mancato accordo tra governo e Glencore, alle 22 la Rsu della fonderia della Portovesme srl a San Gavino ha deciso di smobilitare l'assemblea permanente proclamata il 24 marzo.

"Nonostante l'impegno forte e costante della nostra battaglia, non consideriamo questa come una vittoria in quanto il nostro obiettivo principale era e resta la salvaguardia del sito produttivo della storica fonderia di San Gavino Monreale e il mantenimento di tutti i posti di lavoro - spiega in una nota la Rsu - non la consideriamo neanche una sconfitta, in quanto tutti noi uniti (diretti, interinali e ditte di appalto) abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità fisiche, economiche e mentali, riuscendo a dare una grossa voce ad una piccola ma consolidata realtà e attirando l'attenzione mediatica e politica a livello nazionale anche per un futuro - aggiungono i sindacati aziendali - Futuro che ci vedrà impegnati con ulteriori iniziative a manifestare e difendere la nostra dignità e il nostro diritto al lavoro, con l'impegno e la promessa che questa non è una resa ma un'attesa di ulteriori sviluppi positivi nei prossimi incontri atti alla risoluzione della vertenza". (ANSA).