Ponte pasquale con 65mila arrivi, primo test per l'estate

di Marzia Piga

Una Pasqua in Sardegna e per i sardi: il lungo ponte festivo segna ufficialmente l'apertura delle porte dell'Isola, ma non il vero e proprio start per la stagione turistica, previsto invece per maggio. Il movimento interno sarà intenso e a gioire saranno gli agriturismi, che registrano il tutto esaurito già da alcune settimane, con le comitive, composte per lo più di famiglie, che invaderanno le circa 800 strutture muovendosi in tutte le province alla ricerca di cibo tipico in mezzo alla natura. La Regione attende il vero avvio della stagione turistica. "I dati di aprile non sono ancora attendibili per quanto riguarda l'avvio della stagione - spiega l'assessore Gianni Chessa - Dobbiamo comunque prepararci nei prossimi mesi ad accogliere oltre nove milioni di arrivi, a cui offrire i migliori servizi".

IL TRAFFICO IN PORTI E AEROPORTI - Circa 65mila arrivi previsti tra il venerdì Santo e il giorno dopo la Pasquetta in tutti e tre gli aeroporti sardi, un traffico complessivo di circa 135mila passeggeri tra arrivi e partenze tra il 6 e l'11 aprile, una stima per i flussi nei porti in crescita rispetto agli anni pre pandemia. A Cagliari la Sogaer, che gestisce lo scalo di Elmas, prevede un traffico di 75mila passeggeri (andata e ritorno) divisi sui 460 voli in programma, per un totale di 84.347 posti in vendita. Nello scalo di Alghero Sogeal prevede circa 28mila passeggeri, su 180 voli e un network di 19 collegamenti da e per nove Paesi, mentre in quello di Olbia Geasar stima un traffico di circa 31mila passeggeri, per un totale di 240 movimenti ed un network di 26 collegamenti verso sei Paesi.

Dal mare, invece, le stime dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna segnano percentuali in aumento che saranno confermate dai dati di bilancio. Il giorno di Pasqua sarà a Cagliari per un overnight, la nave da crociera Clio della Grand Circle Travell: un veliero extra-lusso con a bordo circa cento passeggeri che visiteranno la città ed effettueranno escursioni nel territorio. Intanto, fa sapere l'Authority, nel primo trimestre 2023 nei porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres (i principali per volumi di traffico commerciale) la crescita è del 29 per cento. La maggior parte degli arrivi in questo ponte riguarda, secondo le analisi, soprattutto sardi emigrati, temporaneamente o definitivamente, che approfittano delle feste per ricongiungersi alle famiglie di origine.

L'OSPITALITA' - A disposizione dei turisti che trascorreranno la Pasqua sull'Isola, soprattutto nelle zone costiere, ci sono circa 40mila posti letto ripartiti a metà tra alberghiero ed extra (B&B, case vacanze e affitti brevi), secondo i dati di Federalberghi Sardegna. Dei circa 900 alberghi sardi, ha scommesso sulla Pasqua circa il venti per cento, pari a quasi 200 strutture. Non saranno tante le grandi strutture alberghiere aperte, ma ad anticipare lo start della stagione sono stati gli hotel della Costa Smeralda. Le strutture extra lusso gestite da Marriott con Sardegna Resorts, la società proprietaria degli alberghi con Qatar Holding e Smeralda Holding, sono pronte: ai primi di marzo ha aperto l'hotel Cervo, mentre il Cala di Volpe spalanca le porte proprio per la Pasqua (venerdì 6 aprile), poi a maggio il Romazzino e il Pitrizza. Novità a Cagliari: l'8 aprile il marchio di boutique hotel di lusso MGallery del gruppo Accor farà il suo esordio nel capoluogo sardo con il nuovo Palazzo Tirso. Si tratta del restyling di una struttura di inizio secolo scorso situata di fronte al porto turistico della città, vicino alla centrale via Roma. Ottantacinque camere e suite, due ristoranti, altrettanti bar, una spa by l'Occitane, una palestra e tre sale riunioni.

BOOM PER GLI AGRITURISMI - Dall'analisi fornita da Coldiretti Sardegna e Terranostra (circa 150 aziende agrituristiche associate) per le strutture rurali questa sarà la miglior Pasqua di sempre. Non solo, quest'anno si risconta una nuova tendenza: i pacchetti per un'offerta integrata tra pranzo, escursioni e attività didattiche in azienda. Moltissimi gli operatori che a un costo accessibile offrono il pranzo, un'escursione nei dintorni e attività magari per i bambini con gli animale dell'azienda agrituristica.