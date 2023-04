Pasqua con qualche pioggia nell'Isola ma pasquetta è salva

Pasqua con un po' di freddo e qualche pioggia, ma la Pasquetta è salva. E' quanto emerge dalla previsioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu per il ponte festivo. "In questi giorni assistiamo a minimo depressionario in discesa dalla Francia che tende a interessare marginalmente la Sardegna per il fine settimana di Pasqua - spiegano gli esperti - Sabato ci sarà il cielo irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni sul versante centro-orientale nelle ore pomeridiane e serali".

Nuvolosità irregolare anche per Pasqua "con nubi più compatte sul versante orientale e con residue deboli precipètazioni". Cielo poco nuvoloso, invece, per lunedì 10 "con il transito di una velature senza fenomeni significativi associati, mentre già dalla sera e per martedì ci sarà un temporaneo miglioramento con l'arrivo dell'alta pressione".

Non si potrà però ancora dire addio alle code d'inverno anche se le temperature saliranno di qualche grado sino a toccare i 18-23 gradi sulle coste e 15-17 nelle zone interne, poco al di sotto dell medie del periodo. Infine i venti: "saranno deboli e moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi lungo le coste orientali, i mari da poco mossi a mossi".