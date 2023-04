Operaio morì in tritarifiuti, 6 indagati da Procura Cagliari

La Procura di Cagliari ha chiuso l'inchiesta sulla morte di un operaio, dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti, indagando per omicidio colposo aggravato sei tra dirigenti e responsabili della società Villaservice di Villacidro, nel Medio Campidano. La vittima. Ignazio Sessini, di 56 anni, venne trovato senza vita nel tritarifiuti dell'impianto di trattamento il 5 luglio del 2021. Inizialmente si ipotizzò un suicidio, poi però dopo i primi accertamenti dei carabinieri e la relazione dello Spresal le indagini imboccarono la strada della morte bianca con un primo fascicolo aperto allora senza indagati.

Ora, a inchiesta conclusa, sono stati iscritti nel registro Antonella Concas, Davide Sardu, Alessandro Lai, Massimo cortese, Efisio Deiana e Cristiano Cabriolu: per gli inquirenti il decesso di Sessini non sarebbe stato conseguenza di una tragica fatalità non evitabile. Secondo la ricostruzione della Procura infatti, l'operaio era al lavoro senza i dispositivi di sicurezza. E per questo trovò la morte nel tritarifiuti. L'incidente provocò la mobilitazione dei sindacati con due ore di sciopero a fine turno indette da Cgil, Cisl e Uil per protestare contro un ennesimo decesso "che si sarebbe potuto evitare".