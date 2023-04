Il nord Sardegna patria degli yacht, +124% l'export nel 2022

Il 2022 è stato l'anno record delle esportazioni per la nautica dei distretti di Olbia e della Gallura: con un incremento del 124% sull'export di imbarcazioni rispetto ai dati del 2021 e 17 milioni di valore complessivo, il settore nautico della provincia di Sassari ha fatto registrare numeri da capogiro. Ma ancora più impressionanti sono quelli che riguardano le esportazioni verso gli Stati Uniti. Le imprese del nord dell'isola hanno venduto solo in questo mercato oltreoceano yacht e imbarcazioni per un valore di 5 milioni e mezzo, facendo così registrare un aumento percentuale del 450% sul 2021.

Negli ultimi cinque anni l'export di barche dalla Gallura era stato sempre inferiore al milione di euro. Si tratta dunque di un record storico per le imbarcazioni prodotte ed esportate in questa provincia che comprende la Gallura, ossia il distretto nautico con il maggior numero di posti barca, 40% della regione, di posti per ospitare i maxi yacht, 60%, e di imprese cantieristiche, il 50%. I rapporti commerciali tra Olbia e gli Usa hanno avuto una svolta quando il gruppo Sno, con sede operativa nel distretto produttivo consortile del Cipnes, ha stipulato un rilevante accordo per produrre i motoscafi dell'iconico brand Magnum Marine di Miami.

A diffondere questi risultati che fanno ben sperare anche per il 2023, è l'elaborazione fatta dalla comunicazione del Cipnes Gallura che ha analizzato i dati definitivi del commercio estero. Stando a quanto verificato dal Consorzio industriale provincia nord est Sardegna-Gallura, il 2022 fa registrare una crescita senza precedenti nel settore, con un recupero sui dati prima e durante il Covid. Infatti il valore delle esportazioni di barche e yacht era di 7,6 milioni nel 2021, di 3,2 milioni nel 2020, di 11,2 milioni nel 2019 e di 12,5 nel 2018. Questo a conferma che la nautica in Gallura rappresenta sempre più uno dei settori trainanti della sua economia, insieme e con la produzione di sughero, vini e formaggi.

Analizzando i dati, il Cipnes ha evidenziato come nel 2022 il primo mercato per le barche della provincia di Sassari è stato Cipro, con esportazioni per 7,4 milioni. Una novità, perché si tratta di un mercato completamente inesplorato dai produttori nautici del nord Sardegna che offre, così come Malta, grandi agevolazioni per i proprietari delle imbarcazioni. A seguire il secondo mercato è stato quello degli Stati Uniti che ha registrato la crescita più alta. Mentre il terzo mercato è quello degli Emirati Arabi Uniti; con il paese mediorientale in passato ci sono stati rapporti commerciali del gruppo Sno con la controllata Novamarine.