Trenino verde: patto tra sindaci per sviluppo itinerari

È stato siglato al Comune di Mandas il Patto dei sindaci per il treno storico della Sardegna, il "Trenino verde". Si tratta di un manifesto programmatico sottoscritto dai primi cittadini delle comunità attraversate dalle linee Macomer-Bosa, Mandas-Isili-Sorgono, Mandas-Arbatax e Sassari-Tempio-Palau.

I sindaci, "raccogliendo l'invito dell'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro", si appellano alla Giunta e al Consiglio regionale per l'istituzione immediata della Fondazione del Treno storico della Sardegna, da inserire nel collegato alla manovra finanziaria che attende la presentazione degli emendamenti in terza commissione.

I primi cittadini, con in testa quello di Mandas Umberto Oppus, ribadiscono nel documento che "esiste una potenzialità ancora inespressa legata al patrimonio paesistico e culturale di luoghi dall'alto valore identitario, che per gran parte possono essere scoperti attraverso i viaggi sul Trenino Verde" e ne sottolineano "il grande valore e il ruolo storico, culturale, socio-economico e quello di grande attrattore turistico".

Gli aderenti sottolineano anche "la necessità di realizzare un progetto integrato entro il quale i piccoli Comuni, con gli altri enti rappresentativi del territorio e i soggetti privati interessati, diventino istituzioni di progetto, agenzie di sviluppo capaci di elaborare un grande processo di sviluppo delle zone interne".