Sicurezza sul lavoro, bloccati tre cantieri in Marmilla

Tre cantieri bloccati, tre denunciati e multe per quassi 52mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Mogoro in collaborazione col personale del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro di Oristano, nel territorio dell'alta Marmilla in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

Sotto i riflettori sono finiti quattro cantieri e cinque aziende. In tutti e nove sono state rilevate delle irregolarità che hanno portato alla denuncia di tre amministratori unici di società che eseguivano lavori di ristrutturazione in diverse abitazioni private. Per i tre denunciati, originari di Selargius, Monastir e San Gavino Monreale, è scattata anche la sospensione dell'attività imprenditoriale, per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

"Sono state anche elevate sanzioni amministrative per un totale di 51.800 euro - spiegano i carabinieri - soprattutto per violazioni riguardo l'assenza del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi per i lavori in quota, del piano operativo di sicurezza, la mancata effettuazione della formazione e delle visite mediche ai lavoratori, l'assenza degli strumenti di pronto soccorso e la mancata difesa delle aperture nelle aree di cantiere".