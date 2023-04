Scontro tra due auto sulla Olbia-Arzachena, cinque feriti

È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che si è alzato in volo questo pomeriggio per recuperare due persone rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 125 tra Olbia e Arzachena. Intorno alle 15.30 i vigili del fuoco di Arzachena sono stati chiamati ad intervenire nella località Casagliana, dove due auto si sono scontrate frontalmente provocando il ferimento in totale di cinque persone, tre delle quali sono state trasportate con le ambulanze dell'Associazione "Agosto 89" al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia. Gli altri due feriti, più gravi, sono stati portati all'ospedale di Sassari con l'elicottero. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia locale di Olbia che insieme con i Vigili hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli e il tratto stradale dove è avvenuto l'incidente.