Riti cristiani e pagani celebrano la Pasqua in Sardegna

DI VINCENZO GAROFALO

Liturgie pagane di epoca nuragica e riti cristiani che affondano le radici nel medioevo spagnolo si fondono nei cerimoniali che caratterizzano la Settimana Santa in Sardegna, dalla domenica delle Palme fino alla Pasqua, diventando non solo testimonianza di fede, ma anche attrazione turistica. In borghi, paesi e città dell'Isola il dolore e la passione per la morte e resurrezione di Cristo si mescolano con le tradizioni arcaiche che celebravano l'arrivo della primavera come portatrice di vita e prosperità.

Su tutti dominano i riti cristiani: le chiesette, le viuzze dei centri storici, le cattedrali, accolgono processioni e cerimonie in cui sfilano la fede, il mistero, la speranza. Riti legati dal filo comune della religione ma che dal nord al sud della Sardegna si sviluppano con liturgie diverse e caratteristiche di ogni luogo. A Cagliari i ritmi delle celebrazioni e della fede sono dettati dalle Arciconfraternite: Solitudine, Santissimo Crocifisso Gonfalone di Sant'Efisio Martire, Comitato di Santa Maria Chiara e Congregazione degli Artieri di San Michele. Sono loro i protagonisti di settenari, messe, vestizioni che precedono la camminata religiosa del giovedì Santo, con il simulacro di Sant'Efisio, la grande processione dei Santi misteri del Venerdì Santo, i riti consacrati di Su Scravamentu, s'Incontru e s'Inserru.

A Iglesias, nel sud ovest dell'Isola, i riti della Settimana Santa sono una tradizione che si rinnova dal XVI secolo. Qui l'Arciconfraternita della Vergine della pietà del Santo Monte celebra la Pasqua con sei processioni cariche di pathos: la Processione dei Misteri, dell'Addolorata, del Monte e del Descenso, Su incontru e S'inserru. Protagonisti delle cerimonie sono i "baballottis": vestiti di abito penitenziale bianco, incappucciati, senza volto e senza tempo, percorrono le strade di Iglesias accompagnati dal suono delle matraccas e del tamburo.

A Orosei, nel cuore della Baronia, le storiche funzioni religiose, veglie, adorazioni e processioni scandiscono la Settimana Santa: la processione dei Misteri, la preparazione di Sos Sepurcros con l'immagine del crocefisso circondata da lumi accesi; la messa di Coena Domini, con il lavabo dei piedi per i 12 confratelli che si preparano alla processione e alla visita dei sepolcri. Fino al venerdì, giorno di S'Iscravamantu, la deposizione di Cristo dalla croce. Tutto accompagnato da sos gosos, i canti religiosi sardi.

A Sassari funzioni e processioni, organizzate dalle antiche confraternite religiose nate all'epoca della dominazione spagnola in città, attraversano le vie del centro storico in un'atmosfera suggestiva e solenne. Gli eventi della Passione di Cristo sono ripercorsi con le processione di cinque antiche statue, accompagnate dal suono dei tamburi e li rocci, i lunghi bastoni dei confratelli.

Il borgo medioevale di Castelsardo si distingue per le celebrazioni del Lunissanti, uniche nel loro genere: il lunedì dopo la domenica della Palme la giornata dei confratelli dell'Oratorio di Santa Croce, vestiti con tuniche bianche, inizia all'alba nella chiesa di Santa Maria, da dove parte la processione che raggiungerà la basilica di Nostra Signora di Tergu, per poi rientrare nel pomeriggio a Castelsardo e attendere la notte. Quando cala il sole i vicoli medioevali sono illuminati con lampade a olio e nella processione l'aria si riempie dei canti dei cori pregregoriani.

Ad Alghero, unica città della Sardegna di origine catalana, la Setmana Santa assume una connotazione particolare. Il centro storico resta addobbato e illuminato con lampade ricoperte di drappi rossi, regalando uno scenario esclusivo ai riti del Descalvament e alle processioni dell'Encontre.