Legambiente, stop a cemento e parcheggi in Fosso Noce a Sassari

Stop a cemento e parcheggi nel Fosso della Noce. Legambiente interviene sulla querelle della vallata che attraversa i quartieri della Sassari "umbertina" dove il Comune ha predisposto un progetto per la realizzazione di un canale a cielo aperto per far defluire le acque meteoriche e ridurre così il rischio idrogeologico nella zona. Un canale osteggiato da buona parte dei residenti, che riuniti in un comitato interquartiere stanno da tempo organizzando manifestazioni per chiedere la revisione del progetto. La prossima manifestazione è in programma mercoledì 12 aprile, con il comitato che chiama a raccolta i cittadini in via Adelasia per protestare contro i piano del Comune sul Fosso della Noce.

Legambiente dice la sua: "Gli interventi devono seguire al filosofa della riqualificazione urbana, rinaturalizzazione, esclusione di nuova impermeabilizzazione dei suoli. L'attuale classificazione Hi4 ne impedirebbe l'uso come parcheggio e impone lo stop alla cementificazione", sostengono gli ecologisti. "L'attuale progetto è invece concepito in modo da conservare integralmente l'attuale superficie carrabile e destinata a parcheggio, riducendo al minimo l'area da espropriare e le interferenze con le proprietà private".

La soluzione sarebbe "la realizzazione di una fascia naturalizzata continua, con larghezza di almeno dieci metri, costituita da un alveo aperto naturalizzato integrato ad una pista ciclopedonale, che svolga il ruolo di corridoio ecologico e interconnessione pedonale; non deve essere prevista nessuna nuova impermeabilizzazione del suolo".