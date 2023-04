Il Comune di Arzachena assume, nove posti da coprire

(ANSA) - ARZACHENA, 06 APR - Rinnovare l'organico e reperire nuove professionalità a tempo indeterminato: sono questi gli obiettivi che l'amministrazione comunale di Arzachena si è prefissata per i primi mesi del 2023. Sono infatti salite a nove le posizioni aperte per incrementare la dotazione di risorse umane all'interno di settori strategici come i servizi al cittadino.

Attualmente l'ufficio personale del comune della Costa Smaralda è impegnato nella gestione di concorsi per due tecnici geometri, due istruttori amministrativi contabili, tre agenti di polizia locale e inoltre è attivo nelle procedure di mobilità da altri enti per un ufficiale di polizia locale e un direttivo contabile. Negli ultimi due anni, in linea con il trend negativo registrato in molti settori compreso quello turistico, anche il Comune di Arzachena ha avuto difficoltà a trovare nuovi addetti, sia di ruolo che stagionali.

"Sembra che l'idea del posto fisso nella pubblica amministrazione sia meno attraente rispetto al passato. - ha affermato Francesca Pileri, delegata agli Affari generali e personale - Spesso è stato necessario bandire due volte lo stesso concorso per mancanza di partecipanti o carenza di ammessi. Lo scorso anno le assunzioni degli agenti di polizia locale per la stagione estiva sono state influenzate da questo fenomeno che ha provocato non poche difficoltà nell'organizzazione dei servizi".

Negli ultimi tre nei però l'amministrazione ha rafforzato gli uffici anagrafe, manutenzioni, ambiente e pubblica istruzione. "Ma non basta - precisa la delegata -. Un Comune come Arzachena deve poter contare su una macchina amministrativa efficiente, capace di rispondere oltre che ai bisogni dei cittadini, anche alle particolari esigenze dovute al flusso di turisti e di possessori di seconde case per fornire servizi utili a questo tipo di utenti. Cogliamo, quindi, le nuove opportunità previste dalla legge con l'avvio di nuovi concorsi per un totale di 9 posizioni aperte nei settori che ritengo tra i più delicati per la particolarità del nostro territorio. Si tratta dell'ufficio tecnico, dell'ufficio tributi e della polizia locale. Inoltre, in vista della stagione estiva, verrà potenziata, come ogni anno, la squadra degli agenti con 10 assunzioni a tempo determinato". (ANSA).