E-Distribuzione, murale dedicato a Sirigu a La Caletta

L'artista sardo GioFoe (Giorgio Forlano) ha realizzato un'originale opera di street art sulla cabina elettrica in via Livorno, a La Caletta, messa a disposizione da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

La realizzazione dell'opera nasce dall'incontro di due volontà complementari, da una parte E-Distribuzione con il suo progetto di Street Art, che sta portando avanti per valorizzare la bellezza e gli artisti locali, creando un vero e proprio museo a cielo aperto, in un'ottica di sostenibilità ambientale, dall'altra la Polisportiva della Caletta, che ha voluto rendere omaggio al proprio compaesano Salvatore Sirigu, il portiere della nazionale che ha vinto gli Europeo nel 2021. Sirigu è stato un esempio del fare squadra, del trascinare e sostenere i compagni, incoraggiandoli continuamente avendo sempre un approccio positivo, soprattutto verso i compagni più giovani.

"Questa iniziativa valorizza ulteriormente e in modo innovativo la presenza di E-Distribuzione sul territorio - commenta Salvatore Bernardi, responsabile dell'Unità Territoriale di Nuoro di E-Distribuzione - Le cabine elettriche, importanti infrastrutture per fornire un servizio sempre più efficiente nella distribuzione di energia elettrica, diventano anche spazi artistici, coniugando i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l'ambiente che caratterizzano il nostro impegno".