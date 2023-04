Dolci di Pasqua tra rincari e carenza di personale

(ANSA) - CAGLIARI, 06 APR - I sardi si preparano a una Pasqua senza più nemmeno il ricordo delle restrizioni acquistando i prodotti della tradizione, all'insegna della bontà e genuinità.

Ma sul settore, che in Sardegna assomma 1.677 realtà imprenditoriali della pasticceria e della produzione di dolci, di cui 1.367 artigianali, l'81,5% di tutte le attività, secondo l'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna su dati Unioncamere - Anpal 2022, pesano non solo i rincari per le materie prime e l'energia, ma anche le difficoltà di reperimento dei lavoratori.

I prezzi della pasticceria fresca salgono della metà rispetto all'alimentare. "Le pasticcerie sarde - spiega Marco Rau, delegato di Confartigianato Imprese Sardegna per l'alimentazione - come in generale tutte quelle italiane, stanno assorbendo, in modo più accentuato rispetto agli altri paesi europei, la pressione dei prezzi delle materie prime e la maggiore spinta sui costi dell'energia, con ricadute contenute sui prezzi praticati alla clientela". "La crisi combinata di materie prime e dell'energia hanno ribaltato effetti pesanti sul comparto dolciario e in particolare sulle pasticcerie - prosegue il delegato - le quali hanno reagito con un incremento dei prezzi dimezzato rispetto alla tendenza di prodotti alimentari e inferiore alla media europea. A febbraio 2023 le quotazioni internazionali dei cereali in euro, registrano una crescita del 34,9% su base annuale e risultano superiori dell'83,4% al livello del 2019".

L'analisi dei dati sui prezzi al consumo evidenzia che a febbraio 2023 i prezzi al consumo dei prodotti alimentari è del +13,2% mentre i prezzi dei prodotti di pasticceria fresca registrano un ritmo di crescita dimezzato, fermandosi al +6,5%, stabile rispetto a gennaio e in attenuazione rispetto al +6,7% di dicembre 2022, un ritmo di crescita che è circa un terzo del +18,4% registrato dai prezzi della pasticceria confezionata.

Grazie al contributo della contenuta dinamica dei prezzi della pasticceria fresca, nel confronto internazionale con il massimo dettaglio di prodotto disponibile, a febbraio 2023 i prezzi degli altri prodotti di panetteria e pasticceria in Italia salgono del 16,6%, inferiore di quasi cinque punti al +21,5% della media Ue".

Anche l'Isola poi sconta la difficoltà di reperimento di personale. "Se è vero che la carenza di personale sta frenando la ripartenza di molte attività - sottolinea Rau - è altrettanto vero che occorre rafforzare la formazione professionale. Oggi ci troviamo con una impresa su quattro del settore alimentare che lavora sotto organico: è evidente come esista un problema di distanza tra domanda e offerta di lavoro che va affrontato seriamente ed in maniera strutturale". (ANSA).