Basket: Dinamo sfida Treviso per riprendere la corsa ai play off

(ANSA) - SASSARI, 06 APR - La Dinamo Banco di Sardegna torna in campo sabato nell'anticipo di mezzogiorno per la 25/a giornata di serie A. La sfida si gioca al PalaSerradimigni contro Treviso, per riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Verona e riprendere la corsa verso i playoff, proteggendo il 4/o posto in classifica.

"Arriviamo a questa gara arrabbiati per la sconfitta di Verona, ma una partita persa non può intaccare il lavoro di mesi e gli equilibri che abbiamo raggiunto con tanto lavoro - dice coach Piero Bucchi nella presentazione della gara, affiancato dal play statunitense Gerald Robinson - Abbiamo le nostre certezze da cui ripartire, siamo pronti. La sfida con Treviso non sarà semplice ma vogliamo riprendere il cammino interrotto la settimana scorsa".

Contro la Nutribullet i sassaresi potrebbero avere di nuovo il roster al completo, recuperando gli infortunati: "Kruslin e Jones questa settimana si sono allenati con i compagni e potrebbero essere della partita, aspettiamo sabato per prendere una decisione", spiega ancora Bucchi.

Pronto a ridare il suo contributo anche Robinson, reduce anche lui da settimane difficili, sempre a causa di un infortunio: "Mi sento bene, ogni giorno sempre meglio. Capita che ci siano situazioni difficili, ma ora sto bene. Adesso ogni partita diventa fondamentale, dobbiamo capire l'importanza e portarcela a casa". (ANSA).