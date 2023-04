A fuoco l'auto dell'avvocata del comitato contro gas a Torpè

Attentato incendiario poco dopo la mezzanotte in via Olbia a Siniscola contro la Ford Fiesta dell'avvocata Martina Cocco, la professionista che qualche mese fa aveva curato l'esposto della minoranza del consiglio comunale di Torpè e di un comitato spontaneo contro la realizzazione di un deposito di stoccaggio del gas nel paese del Nuorese. Le fiamme sono dolose, come hanno accertato i vigili del fuoco intervenuti per sedare il rogo quando però l'auto era già andata completamente distrutta. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini.

Nel centro della Baronia c'è apprensione per una serie di attentati che si sono verificati negli ultimi mesi. "Innanzitutto esprimo la mia solidarietà all'avvocata vittima dell'attentato, ma devo dire che sono molto preoccupato per diversi fatti di questo tipo che si sono successi negli ultimi tempi ai danni di auto e trattori - conferma all'ANSA il sindaco Gianluigi Farris - Chiederò al prefetto di Nuoro una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per cercare di prevenire altri attentati contro persone tranquille che fanno il proprio lavoro".